«Моя громада: Разом з Kernel» знову стартує — відкрито прийом заявок!

Маєте ідею, як покращити свою громаду? Долучайтесь до нової хвилі програми «Моя громада: Разом з Kernel» — отримайте навчання, підтримку та шанс виграти фінансування на реалізацію проєкту.

Що ви отримуєте?

1. Навчання від ГО «Моє місто»

Практичні онлайн-лекції про те, як працює краудфандинг, як підготувати проєкт та як ефективно комунікувати з громадою від платформа «Моє місто».

2. Власна краудфандингова кампанія

У березні ви опублікуєте проєкт на платформі та самостійно залучите перші кошти, збираючи донати від небайдужих людей.

3. Можливість отримати до 150 000 грн від Kernel

На пітчингу у квітні найсильніші команди отримають дофінансування від фонду «Разом з Kernel» у розмірі до 150 000 грн.

Як долучитися?

Щоб долучитись заповніть форму реєстрації. Обовʼязково вкажіть регіон та розпишіть ідею проєкту.

Що потрібно від вас?

Команда від 2 осіб. Один лідер — це ризиковано, у команді працювати ефективніше.

4 години на тиждень у березні–червні 2026 року.

Готовність вчитися та тестувати нові інструменти.

Проєкт має бути неполітичним, нерелігійним і відповідати законодавству.

Участь можуть взяти представники 190 громад з 12 областей України: Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.

Повний перелік громад — за посиланням у формі реєстрації.

Наші результати першої хвилі

70 команд пройшли навчання.

Залучили 673 779 грн через краудфандинг.

33 команди отримали фінансування від Kernel — до 200 000 грн.

Реалізували десятки корисних ініціатив: ветеранські простори, молодіжні хаби, інклюзивні спортивні майданчики, підтримку медичних пунктів, освітні програми, арт-терапію та інше.

Графік програми

Листопад–грудень 2025 — подача заявок

Січень–лютий 2026 — навчання

Березень 2026 — запуск проєктів і збір коштів

Квітень 2026 — пітчинг і дофінансування

Травень 2026 — реалізація ідей

Довідка

ГО «Моє місто» — платформа та організація, що допомагає створювати та реалізовувати суспільно корисні проєкти через краудфандинг.

БФ «Разом з Kernel» — фонд, що підтримує розвиток громад у регіонах присутності Kernel.

Kernel — найбільший виробник та експортер зернових в Україні та світовий лідер з виробництва соняшникової олії.