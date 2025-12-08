«Моя громада: Разом з Kernel» знову стартує — відкрито прийом заявок!
Маєте ідею, як покращити свою громаду? Долучайтесь до нової хвилі програми «Моя громада: Разом з Kernel» — отримайте навчання, підтримку та шанс виграти фінансування на реалізацію проєкту.
Що ви отримуєте?
1. Навчання від ГО «Моє місто»
Практичні онлайн-лекції про те, як працює краудфандинг, як підготувати проєкт та як ефективно комунікувати з громадою від платформа «Моє місто».
2. Власна краудфандингова кампанія
У березні ви опублікуєте проєкт на платформі та самостійно залучите перші кошти, збираючи донати від небайдужих людей.
3. Можливість отримати до 150 000 грн від Kernel
На пітчингу у квітні найсильніші команди отримають дофінансування від фонду «Разом з Kernel» у розмірі до 150 000 грн.
Як долучитися?
Щоб долучитись заповніть форму реєстрації. Обовʼязково вкажіть регіон та розпишіть ідею проєкту.
Що потрібно від вас?
- Команда від 2 осіб. Один лідер — це ризиковано, у команді працювати ефективніше.
- 4 години на тиждень у березні–червні 2026 року.
- Готовність вчитися та тестувати нові інструменти.
- Проєкт має бути неполітичним, нерелігійним і відповідати законодавству.
Участь можуть взяти представники 190 громад з 12 областей України: Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.
Повний перелік громад — за посиланням у формі реєстрації.
Наші результати першої хвилі
- 70 команд пройшли навчання.
- Залучили 673 779 грн через краудфандинг.
- 33 команди отримали фінансування від Kernel — до 200 000 грн.
- Реалізували десятки корисних ініціатив: ветеранські простори, молодіжні хаби, інклюзивні спортивні майданчики, підтримку медичних пунктів, освітні програми, арт-терапію та інше.
Графік програми
- Листопад–грудень 2025 — подача заявок
- Січень–лютий 2026 — навчання
- Березень 2026 — запуск проєктів і збір коштів
- Квітень 2026 — пітчинг і дофінансування
- Травень 2026 — реалізація ідей
Довідка
ГО «Моє місто» — платформа та організація, що допомагає створювати та реалізовувати суспільно корисні проєкти через краудфандинг.
БФ «Разом з Kernel» — фонд, що підтримує розвиток громад у регіонах присутності Kernel.
Kernel — найбільший виробник та експортер зернових в Україні та світовий лідер з виробництва соняшникової олії.
