Live

«Моя громада: Разом з Kernel» знову стартує — відкрито прийом заявок!

Реклама 15:58   08.12.2025
Ірина Максимова
«Моя громада: Разом з Kernel» знову стартує — відкрито прийом заявок!

Маєте ідею, як покращити свою громаду? Долучайтесь до нової хвилі програми «Моя громада: Разом з Kernel» — отримайте навчання, підтримку та шанс виграти фінансування на реалізацію проєкту.

Що ви отримуєте?

1. Навчання від ГО «Моє місто»

Практичні онлайн-лекції про те, як працює краудфандинг, як підготувати проєкт та як ефективно комунікувати з громадою від платформа «Моє місто».

2. Власна краудфандингова кампанія

У березні ви опублікуєте проєкт на платформі та самостійно залучите перші кошти, збираючи донати від небайдужих людей.

3. Можливість отримати до 150 000 грн від Kernel

На пітчингу у квітні найсильніші команди отримають дофінансування від фонду «Разом з Kernel» у розмірі до 150 000 грн. 

Як долучитися?

Щоб долучитись заповніть форму реєстрації. Обовʼязково вкажіть регіон та розпишіть ідею проєкту. 

Що потрібно від вас?

  • Команда від 2 осіб. Один лідер — це ризиковано, у команді працювати ефективніше.
  • 4 години на тиждень у березні–червні 2026 року.
  • Готовність вчитися та тестувати нові інструменти.
  • Проєкт має бути неполітичним, нерелігійним і відповідати законодавству.

Участь можуть взяти представники 190 громад з 12 областей України: Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.

Повний перелік громад — за посиланням у формі реєстрації.

Наші результати першої хвилі

  • 70 команд пройшли навчання.
  • Залучили 673 779 грн через краудфандинг.
  • 33 команди отримали фінансування від Kernel — до 200 000 грн.
  • Реалізували десятки корисних ініціатив: ветеранські простори, молодіжні хаби, інклюзивні спортивні майданчики, підтримку медичних пунктів, освітні програми, арт-терапію та інше.

Графік програми

  • Листопад–грудень 2025 — подача заявок
  • Січень–лютий 2026 — навчання
  • Березень 2026 — запуск проєктів і збір коштів
  • Квітень 2026 — пітчинг і дофінансування
  • Травень 2026 — реалізація ідей

Довідка

ГО «Моє місто» — платформа та організація, що допомагає створювати та реалізовувати суспільно корисні проєкти через краудфандинг.

БФ «Разом з Kernel» — фонд, що підтримує розвиток громад у регіонах присутності Kernel.

Kernel — найбільший виробник та експортер зернових в Україні та світовий лідер з виробництва соняшникової олії.

Автор: Ірина Максимова
Популярно
Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА
Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА
08.12.2025, 16:07
«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
08.12.2025, 12:36
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
08.12.2025, 11:46
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
08.12.2025, 13:48
Понад 531 млрд грн – оновлена сума збитків довкіллю Харківщини від війни
Понад 531 млрд грн – оновлена сума збитків довкіллю Харківщини від війни
08.12.2025, 13:17
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
08.12.2025, 14:22

Новини за темою:

06.12.2025
Ветеранів та їхні родини збирали в одній з громад Харківщини: навіщо
16.10.2025
Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок
06.10.2025
У приватника в Харкові забирають нерухомість за понад 1,2 млн грн
23.05.2025
У прикордонній адміністрації на Харківщині – нова начальниця: що відомо
25.03.2025
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Моя громада: Разом з Kernel» знову стартує — відкрито прийом заявок!», то перегляньте більше у розділі Реклама на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 15:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маєте ідею, як покращити свою громаду? Долучайтесь до нової хвилі програми «Моя громада: Разом з Kernel»".