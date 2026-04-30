Знущався з рідної матері – у Харкові чоловік через це може сісти за ґрати
43-річний чоловік отримав підозру у домашньому насильстві у Слобідському районі Харкова, повідомляє Нацполіція.
Правопорушник регулярно чинив домашнє насильство щодо своєї матері, з якою живе в одному помешканні. Він брудно і нецензурно лаявся на жінку, погрожуючи фізичною розправою, і навіть вчиняв щодо матері агресивні дії.
Зловмисника вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за подібні дії, але він продовжував знущатися з матері.
Востаннє випадок домашнього насильства правоохоронці зафіксували у березні 2026 року, тоді потерпіла звернулася до поліції.
Слідчі повідомили про підозру 43-річному чоловіку у домашньому насильстві. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
Читайте також: Вибух авто біля АТБ у Харкові: вранці підірвався чоловік, парковка огороджена
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 18:30;