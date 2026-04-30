Знущався з рідної матері – у Харкові чоловік через це може сісти за ґрати

Події 18:30   30.04.2026
Оксана Якушко
43-річний чоловік отримав підозру у домашньому насильстві у Слобідському районі Харкова, повідомляє Нацполіція.

Правопорушник регулярно чинив домашнє насильство щодо своєї матері, з якою живе в одному помешканні. Він брудно і нецензурно лаявся на жінку, погрожуючи фізичною розправою, і навіть вчиняв щодо матері агресивні дії.

Зловмисника вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за подібні дії, але він продовжував знущатися з матері.

Востаннє випадок домашнього насильства правоохоронці зафіксували у березні 2026 року, тоді потерпіла звернулася до поліції.

Слідчі повідомили про підозру 43-річному чоловіку у домашньому насильстві. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

  Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 18:30;

