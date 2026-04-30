Издевался над родной матерью – в Харькове мужчина может сесть за решетку

43-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилии в Слободском районе Харькова, сообщает Нацполиция.

Правонарушитель регулярно совершал домашнее насилие в отношении своей матери, с которой живет в одном доме. Он грязно и нецензурно выражался в отношении женщины, угрожая ей физической расправой, и даже совершал в отношении матери агрессивные действия.

Злоумышленника уже неоднократно привлекали к административной ответственности за подобные выходки, но он продолжал издеваться над матерью.

В последний раз случай домашнего насилия копы зафиксировали в марте 2026 года, тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Следователи сообщили 43-летнему мужчине о подозрении в домашнем насилии. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.