Издевался над родной матерью – в Харькове мужчина может сесть за решетку
43-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилии в Слободском районе Харькова, сообщает Нацполиция.
Правонарушитель регулярно совершал домашнее насилие в отношении своей матери, с которой живет в одном доме. Он грязно и нецензурно выражался в отношении женщины, угрожая ей физической расправой, и даже совершал в отношении матери агрессивные действия.
Злоумышленника уже неоднократно привлекали к административной ответственности за подобные выходки, но он продолжал издеваться над матерью.
В последний раз случай домашнего насилия копы зафиксировали в марте 2026 года, тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Следователи сообщили 43-летнему мужчине о подозрении в домашнем насилии. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Популярно
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 18:30;