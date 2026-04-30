Live

Издевался над родной матерью – в Харькове мужчина может сесть за решетку

Происшествия 18:30   30.04.2026
Оксана Якушко
43-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилии в Слободском районе Харькова, сообщает Нацполиция.

Правонарушитель регулярно совершал домашнее насилие в отношении своей матери, с которой живет в одном доме. Он грязно и нецензурно выражался в отношении женщины, угрожая ей физической расправой, и даже совершал в отношении матери агрессивные действия.

Злоумышленника уже неоднократно привлекали к административной ответственности за подобные выходки, но он продолжал издеваться над матерью.

В последний раз случай домашнего насилия копы зафиксировали в марте 2026 года, тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Следователи сообщили 43-летнему мужчине о подозрении в домашнем насилии. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Издевался над родной матерью – в Харькове мужчина может сесть за решетку», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
