Сестра угрожала малолетнему брату: в полицию обратилась мать детей

В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила о неподобающем поведении своей 20-летней дочери.

Женщина рассказала, что девушка оскорбляет и угрожает физической расправой своему 12-летнему брату, передают в ГУ Нацполции в Харьковской области.

«Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Правоохранители предупредили нарушительницу об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», – отметили копы.

Помимо этого, полицейские сообщили о ситуации службе по делам детей в Салтовском районе. Сотрудники провели с семьей разъяснительную беседу.