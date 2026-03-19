Сестра угрожала малолетнему брату: в полицию обратилась мать детей
В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила о неподобающем поведении своей 20-летней дочери.
Женщина рассказала, что девушка оскорбляет и угрожает физической расправой своему 12-летнему брату, передают в ГУ Нацполции в Харьковской области.
«Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом. Правоохранители предупредили нарушительницу об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», – отметили копы.
Помимо этого, полицейские сообщили о ситуации службе по делам детей в Салтовском районе. Сотрудники провели с семьей разъяснительную беседу.
Теги: брат, домашнее насилие, полиция, Харьков
Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 11:29;