В Харькове семейная ссора закончилась вызовом полиции: что произошло

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель Шевченковского района оскорблял брата и угрожал ему. Родственнику пришлось вызвать полицию.

Конфликт между братьями произошел 15 января около 12:00 в квартире по улице Людвига Свободы. В полицию позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что брат ведет себя агрессивно, ругается и угрожает физической расправой.

Правоохранители выехали по адресу.

Полицейские провели беседу с мужчинами и составили на 49-летнего мужчину протокол об административном правонарушении по ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Ранее, в сюжете МГ «Обьектив» сообщали, что в Харькове пострадавшим от домашнего насилия помогает мобильная бригада. И запрос на такую поддержку во время российского вторжения только растет. Харьковские специалисты дали несколько советов.