В Харькове семейная ссора закончилась вызовом полиции: что произошло
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель Шевченковского района оскорблял брата и угрожал ему. Родственнику пришлось вызвать полицию.
Конфликт между братьями произошел 15 января около 12:00 в квартире по улице Людвига Свободы. В полицию позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что брат ведет себя агрессивно, ругается и угрожает физической расправой.
Правоохранители выехали по адресу.
Полицейские провели беседу с мужчинами и составили на 49-летнего мужчину протокол об административном правонарушении по ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
Ранее, в сюжете МГ «Обьектив» сообщали, что в Харькове пострадавшим от домашнего насилия помогает мобильная бригада. И запрос на такую поддержку во время российского вторжения только растет. Харьковские специалисты дали несколько советов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: брат, домашнее насилие, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель Шевченковского района оскорблял брата и угрожал ему. Родственнику пришлось вызвать полицию.".