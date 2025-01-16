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В Харькове семейная ссора закончилась вызовом полиции: что произошло

Общество 12:09   16.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове семейная ссора закончилась вызовом полиции: что произошло Фото: Нацполиция

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель Шевченковского района оскорблял брата и угрожал ему. Родственнику пришлось вызвать полицию.

Конфликт между братьями произошел 15 января около 12:00 в квартире по улице Людвига Свободы. В полицию позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что брат ведет себя агрессивно, ругается и угрожает физической расправой.

Правоохранители выехали по адресу.

Полицейские провели беседу с мужчинами и составили на 49-летнего мужчину протокол об административном правонарушении по ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Ранее, в сюжете МГ «Обьектив» сообщали, что в Харькове пострадавшим от домашнего насилия помогает мобильная бригада. И запрос на такую поддержку во время российского вторжения только растет. Харьковские специалисты дали несколько советов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель Шевченковского района оскорблял брата и угрожал ему. Родственнику пришлось вызвать полицию.".