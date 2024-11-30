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Женщина в Харькове вызвала полицию, когда ее муж пришел домой навеселе

Общество 10:40   30.11.2024
Елена Нагорная
Женщина в Харькове вызвала полицию, когда ее муж пришел домой навеселе Фото: ГУ НП в Харьковское области

Правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия из одного из харьковских общежитий.

36-летняя женщина пожаловалась, что ее муж вернулся домой навеселе, оскорбительно выражался и угрожал физической расправой ей и их детям, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На 49-летнего мужчину составили три протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КоАП. Также правоохранители вынесли срочное запрещающее предписание в отношении обидчика со всеми мерами пресечения сроком на десять суток.

Материалы направили в суд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия из одного из харьковских общежитий.".