Женщина в Харькове вызвала полицию, когда ее муж пришел домой навеселе

Правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия из одного из харьковских общежитий.

36-летняя женщина пожаловалась, что ее муж вернулся домой навеселе, оскорбительно выражался и угрожал физической расправой ей и их детям, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На 49-летнего мужчину составили три протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КоАП. Также правоохранители вынесли срочное запрещающее предписание в отношении обидчика со всеми мерами пресечения сроком на десять суток.

Материалы направили в суд.