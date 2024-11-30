Женщина в Харькове вызвала полицию, когда ее муж пришел домой навеселе
Фото: ГУ НП в Харьковское области
Правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия из одного из харьковских общежитий.
36-летняя женщина пожаловалась, что ее муж вернулся домой навеселе, оскорбительно выражался и угрожал физической расправой ей и их детям, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На 49-летнего мужчину составили три протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КоАП. Также правоохранители вынесли срочное запрещающее предписание в отношении обидчика со всеми мерами пресечения сроком на десять суток.
Материалы направили в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 10:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия из одного из харьковских общежитий.".