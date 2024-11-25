Стартовала акция «16 дней против насилия»: ХОВА напомнила телефоны помощи

25 ноября стартовала Всеукраинская акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря, сообщили в ХОВА.

«Цель акции – увеличить осведомленность граждан о видах и проявлениях насилия, привлечь внимание общества к проблемам преодоления домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, жестокого обращения с детьми, противодействия торговле людьми и защиты прав пострадавших», — рассказали в ХОВА.

Там отметили, что насилие – это не только о нанесенных побоях. Оно включает в себя десятки форм насильственного поведения.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» выделяют четыре вида насилия: физическое, психологическое, экономическое и сексуальное.

«Если вы пострадали от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола или знаете кого-то, кто попал в такую ​​ситуацию или находится в зоне потенциального риска, рекомендуем обратиться в уполномоченные органы», — добавили в ХОВА.

Контакты, которые могут быть полезны:

🔹 102 – Национальная полиция Украины;

🔹 15 47 – Правительственная горячая линия,

🔹 15 78 – По вопросам противодействия людьми;

🔹 15 88 – Предотвращение и противодействие домашнему насилию, по признаку пола и насилия в отношении детей;

🔹 0 800 500 335 или 116 123 – Предупреждение домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.