Стартовала акция «16 дней против насилия»: ХОВА напомнила телефоны помощи
25 ноября стартовала Всеукраинская акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря, сообщили в ХОВА.
«Цель акции – увеличить осведомленность граждан о видах и проявлениях насилия, привлечь внимание общества к проблемам преодоления домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, жестокого обращения с детьми, противодействия торговле людьми и защиты прав пострадавших», — рассказали в ХОВА.
Там отметили, что насилие – это не только о нанесенных побоях. Оно включает в себя десятки форм насильственного поведения.
В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» выделяют четыре вида насилия: физическое, психологическое, экономическое и сексуальное.
«Если вы пострадали от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола или знаете кого-то, кто попал в такую ситуацию или находится в зоне потенциального риска, рекомендуем обратиться в уполномоченные органы», — добавили в ХОВА.
Контакты, которые могут быть полезны:
🔹 102 – Национальная полиция Украины;
🔹 15 47 – Правительственная горячая линия,
🔹 15 78 – По вопросам противодействия людьми;
🔹 15 88 – Предотвращение и противодействие домашнему насилию, по признаку пола и насилия в отношении детей;
🔹 0 800 500 335 или 116 123 – Предупреждение домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 16 дней против насилия, акция, насилие, телефон, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 ноября стартовала Всеукраинская акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря, сообщили в ХОВА.".