Стартувала акція «16 днів проти насильства»: ХОВА нагадала телефони допомоги
25 листопада стартувала Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня, повідомили у ХОВА.
«Метою акції є збільшити обізнаність громадян про види та прояви насильства, привернути увагу суспільства до проблем подолання домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих», – розповіли у ХОВА.
Там зазначили, що насильство – це не лише про завдані побої. Воно включає десятки форм насильницької поведінки.
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» виділяють чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне.
«Якщо ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, або знаєте когось, хто потрапив у таку ситуацію чи перебуває у зоні потенційного ризику, рекомендуємо звернутися до уповноважених органів», – додали у ХОВА.
Контакти, які можуть бути корисними:
🔹 102 – Національна поліція України;
🔹 15 47 – Урядова гаряча лінія,
🔹 15 78 – З питань протидії людьми;
🔹 15 88 – Запобігання та протидія домашньому насильству, за ознакою статі та насильству щодо дітей;
🔹 0 800 500 335 або 116 123 – Попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.
Читайте також: Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 16 дней против насилия, акция, насилие, телефон, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Стартувала акція «16 днів проти насильства»: ХОВА нагадала телефони допомоги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 листопада стартувала Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня, повідомили у ХОВА.".