Стартувала акція «16 днів проти насильства»: ХОВА нагадала телефони допомоги

25 листопада стартувала Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня, повідомили у ХОВА.

«Метою акції є збільшити обізнаність громадян про види та прояви насильства, привернути увагу суспільства до проблем подолання домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих», – розповіли у ХОВА.

Там зазначили, що насильство – це не лише про завдані побої. Воно включає десятки форм насильницької поведінки.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» виділяють чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне.

«Якщо ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, або знаєте когось, хто потрапив у таку ситуацію чи перебуває у зоні потенційного ризику, рекомендуємо звернутися до уповноважених органів», – додали у ХОВА.

Контакти, які можуть бути корисними:

🔹 102 – Національна поліція України;

🔹 15 47 – Урядова гаряча лінія,

🔹 15 78 – З питань протидії людьми;

🔹 15 88 – Запобігання та протидія домашньому насильству, за ознакою статі та насильству щодо дітей;

🔹 0 800 500 335 або 116 123 – Попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.