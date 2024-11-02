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Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство

Події 13:40   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство

Зі скаргами на свого співмешканця 54-річна жінка зверталася до поліції неодноразово. За словами заявниці, 54-річний харків’янин систематично принижує та ображає її. 

У березні 2024 року чоловік навіть завдав співмешканці легких тілесних ушкоджень, за що притягувався до відповідальності. В облуправлінні Нацполіції у Харківській області акцентували, що проводили з ним профілактичні бесіди та попереджали про можливу кримінальну відповідальність, проте результатів це не дало.

“Протягом поточного року 54-річний порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження співмешканки та нецензурну лайку в її адресу. Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли. Слідчі  відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства та повідомили кривднику про підозру у скоєнні злочину“, – написали поліцейські.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі скаргами на свого співмешканця 54-річна жінка зверталася до поліції неодноразово. За словами заявниці, 54-річний харків’янин систематично принижує та ображає її. ".