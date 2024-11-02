Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство
Зі скаргами на свого співмешканця 54-річна жінка зверталася до поліції неодноразово. За словами заявниці, 54-річний харків’янин систематично принижує та ображає її.
У березні 2024 року чоловік навіть завдав співмешканці легких тілесних ушкоджень, за що притягувався до відповідальності. В облуправлінні Нацполіції у Харківській області акцентували, що проводили з ним профілактичні бесіди та попереджали про можливу кримінальну відповідальність, проте результатів це не дало.
“Протягом поточного року 54-річний порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження співмешканки та нецензурну лайку в її адресу. Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства та повідомили кривднику про підозру у скоєнні злочину“, – написали поліцейські.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: домашний тиран, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 13:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі скаргами на свого співмешканця 54-річна жінка зверталася до поліції неодноразово. За словами заявниці, 54-річний харків’янин систематично принижує та ображає її. ".