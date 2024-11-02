Попередження не допомогли: харків’янин отримав підозру за домашнє насильство

Зі скаргами на свого співмешканця 54-річна жінка зверталася до поліції неодноразово. За словами заявниці, 54-річний харків’янин систематично принижує та ображає її.

У березні 2024 року чоловік навіть завдав співмешканці легких тілесних ушкоджень, за що притягувався до відповідальності. В облуправлінні Нацполіції у Харківській області акцентували, що проводили з ним профілактичні бесіди та попереджали про можливу кримінальну відповідальність, проте результатів це не дало.

“Протягом поточного року 54-річний порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження співмешканки та нецензурну лайку в її адресу. Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства та повідомили кривднику про підозру у скоєнні злочину“, – написали поліцейські.