Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие

С жалобами на своего сожителя 54-летняя женщина обращалась в полицию неоднократно. По словам заявительницы, 54-летний харьковчанин систематически унижает и оскорбляет ее.

В марте 2024 года мужчина даже нанес сожительнице легкие телесные повреждения, за что привлекался к ответственности. В облуправлении Нацполиции в Харьковской области акцентировали, что проводили с ним профилактические беседы и предупреждали о возможной уголовной ответственности, однако результатов это не дало.

«В течение текущего года 54-летний нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за угрозы физическим насилием, унижение сожительницы и нецензурную брань в ее адрес. Профилактические беседы, административные взыскания и предупреждения о более жесткой правовой ответственности на мужчину не возымели действия. Следователи открыли уголовное производство по факту домашнего насилия и сообщили обидчику о подозрении в совершении преступления», – написали полицейские.

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