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Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие

Происшествия 13:40   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие

С жалобами на своего сожителя 54-летняя женщина обращалась в полицию неоднократно. По словам заявительницы, 54-летний харьковчанин систематически унижает и оскорбляет ее. 

В марте 2024 года мужчина даже нанес сожительнице легкие телесные повреждения, за что привлекался к ответственности. В облуправлении Нацполиции в Харьковской области акцентировали, что проводили с ним профилактические беседы и предупреждали о возможной уголовной ответственности, однако результатов это не дало.

«В течение текущего года 54-летний нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за угрозы физическим насилием, унижение сожительницы и нецензурную брань в ее адрес. Профилактические беседы, административные взыскания и предупреждения о более жесткой правовой ответственности на мужчину не возымели действия. Следователи открыли уголовное производство по факту домашнего насилия и сообщили обидчику о подозрении в совершении преступления», – написали полицейские.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С жалобами на своего сожителя 54-летняя женщина обращалась в полицию неоднократно. По словам заявительницы, 54-летний харьковчанин систематически унижает и оскорбляет ее. ".