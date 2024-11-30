Жінка у Харкові викликала поліцію, коли її чоловік прийшов додому напідпитку
Фото: ГУ НП у Харківській області
Правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства з одного з харківських гуртожитків.
36-річна жінка поскаржилася, що її чоловік повернувся додому напідпитку, образливо висловлювався та погрожував фізичною розправою їй та їхнім дітям, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
На 49-річного чоловіка склали три протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Також правоохоронці винесли терміновий заборонний припис щодо кривдника з усіма запобіжними заходами терміном на десять діб.
Матеріали направили до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 10:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства з одного з харківських гуртожитків.".