Жінка у Харкові викликала поліцію, коли її чоловік прийшов додому напідпитку

Правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства з одного з харківських гуртожитків.

36-річна жінка поскаржилася, що її чоловік повернувся додому напідпитку, образливо висловлювався та погрожував фізичною розправою їй та їхнім дітям, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

На 49-річного чоловіка склали три протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Також правоохоронці винесли терміновий заборонний припис щодо кривдника з усіма запобіжними заходами терміном на десять діб.

Матеріали направили до суду.