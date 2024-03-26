«Проблема обострилась»: как в Харькове помогают пострадавшим от насилия

В Харькове пострадавшим от домашнего насилия помогает мобильная бригада. И запрос на такую поддержку во время российского вторжения только растет. С какой проблемой столкнулась переселенка из Купянска и какие советы дают харьковские специалисты – в сюжете МГ «Объектив».

Проблема домашнего насилия во время полномасштабного вторжения только обострилась, отмечает психолог Виктория Железняк. В частности, в Харькове, где людям пришлось покинуть свои дома или жить под обстрелами, количество заявок от пострадавших женщин или детей по сравнению с довоенным временем возросло на 30%.

Виктория Железняк, психолог Центра оказания помощи пострадавшим от насилия

Очень много ВПЛ, потеря работы, потеря жилья, мужчины не могут выезжать за границу, потеря работы. Они находятся в этом замкнутом кругу, часто прибегают к тому, что употребляют алкогольные напитки или психоактивные вещества. Поэтому возникает агрессия.

Именно с такой проблемой и столкнулась переселенка из Купянска, лицо женщины на видео не показываем и не называем ее имя из соображений безопасности. Она рассказывает: из оккупированного в то время города выехала вместе с мужем. Уже в Харькове он начал злоупотреблять алкоголем и проявлять агрессию. Женщина обратилась к мобильной бригаде социально-психологической помощи, которая действует на базе Центра оказания помощи пострадавшим от насилия.

Переселенка из Купянска

Спасибо мобильной бригаде, которая помогла мне. Не бойтесь, обращайтесь за помощью.

Женщина продолжает ходить на мероприятия Центра. Сегодня здесь – арт-занятие.

Переселенка из Купянска

Мы рисовали свое лицо. Маску рисовали, как мы себя видим со стороны. Добавляли цвета, что не устраивает нас.

Мобильная бригада социально психологической помощи пострадавшим от насилия в Харькове работает с 2021 года. В ее состав входят специалист по социальной работе, психолог и водитель. Так как специалисты выезжают на вызовы на специальном авто.

Сергей, водитель мобильной бригады социально-психологической помощи пострадавшим от насилия

Поступают звонки или сообщения нашему руководителю мобильной бригады, где дают мне маршрут, куда мне ехать с ними. Эмоционально трудно видеть уязвимых женщин, детей, страдающих от насилия в семье, но жизнь идет вперед и нужно решать эти вопросы.

Сотрудники бригады говорят: в 2022 году из-за вторжения РФ машина понадобилась для эвакуации женщин и детей в более безопасные места. Сейчас работают в обычном режиме.

Елена Таркина, специалист по социальной работе Центра оказания помощи пострадавшим от насилия

Если женщина звонит нам по телефону и говорит, что у нее было когда-то домашнее насилие. Мы формируем график и в какой-то один день – выезжаем. Если женщина звонит нам и говорит, что у нее вчера или сегодня произошло насилие, то мы выезжаем немедленно.

Психолог Виктория Железняк говорит, что нередко женщины боятся обращаться за помощью и годами терпят издевательство. Это приводит только к ухудшению ситуации. Специалист советует не молчать о проблеме, общаться с друзьями и родственниками, которым вы доверяете, и держать контакт с доверенным лицом, чтобы он всегда знал, где вы находитесь. И главное, подчеркивает Железняк, следует обратиться к квалифицированному специалисту.

Виктория Железняк, психолог Центра оказания помощи пострадавшим от насилия

Если вы видите, что, например, ваши соседи или знакомые, близкие, родственники, страдают от домашнего насилия или насилия по признаку пола, то предоставьте им наши координаты, телефоны горячих линий.

Обратиться за помощью мобильной бригады можно по телефону: 095-282-57-25. Телефон Центра: 093-303-03-53. Помощь оказывается бесплатно всем жителям Харькова, в том числе и переселенцам.

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