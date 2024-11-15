Разозлился на любимую из-за разрыва отношений: что запретили харьковчанину

13 ноября правоохранители получили вызов от 59-летней женщины по поводу домашнего насилия. В Харькове, по данным копов, мужчина вел себя агрессивно, ругался и ударил по лицу сожительницу.

Прибыв на место происшествия, копы обнаружили 51-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, а на замечания не реагировал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В беседе с пострадавшей полицейские установили, что у нее произошел конфликт с ее сожителем из-за злоупотребления им спиртными напитками. Женщина приняла решение о прекращении любых отношений с обидчиком. В ответ мужчина разозлился, начал агрессивно вести себя», — отметили правоохранители.

Полицейские вынесли мужчине запретительное предписание сроком 10 суток. Ему запретили контактировать с пострадавшей и обязали покинуть место жительства женщины.

Однако через некоторое время после того, как полицейские уехали, он вернулся и стал умолять женщину простить его и впустить в дом. Она снова вызвала копов.

«Экипаж полиции составил на обидчика административный протокол по факту нарушения требований срочного запретительного предписания», — добавили правоохранители.