Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться

Полицейские Харькова привлекли к ответственности сестер-близнецов за то, что те совершили друг против друга домашнее насилие, сообщает Нацполиция.

5 ноября полицейские приехали по вызову и увидели двух агрессивно настроенных 39-летних сестер-близнецов. Женщины толкали друг друга и нецензурно ругались.

Полицейские составили админпротоколы и вынесли срочный запрет любым способом взаимно контактировать между собой в течение 5 суток.