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Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться

Происшествия 17:44   06.11.2024
Оксана Якушко
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться

Полицейские Харькова привлекли к ответственности сестер-близнецов за то, что те совершили друг против друга домашнее насилие, сообщает Нацполиция.

5 ноября полицейские приехали по вызову и увидели двух агрессивно настроенных 39-летних сестер-близнецов. Женщины толкали друг друга и нецензурно ругались.

Полицейские составили админпротоколы и вынесли срочный запрет любым способом взаимно контактировать между собой в течение 5 суток.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова привлекли к ответственности сестер-близнецов за то, что те совершили друг против друга домашнее насилие, сообщает Нацполиция.".