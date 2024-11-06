Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
Полицейские Харькова привлекли к ответственности сестер-близнецов за то, что те совершили друг против друга домашнее насилие, сообщает Нацполиция.
5 ноября полицейские приехали по вызову и увидели двух агрессивно настроенных 39-летних сестер-близнецов. Женщины толкали друг друга и нецензурно ругались.
Полицейские составили админпротоколы и вынесли срочный запрет любым способом взаимно контактировать между собой в течение 5 суток.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: близнецы, домашнее насилие, Нацполиция, сестры, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова привлекли к ответственности сестер-близнецов за то, что те совершили друг против друга домашнее насилие, сообщает Нацполиция.".