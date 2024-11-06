Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися
Поліціянти Харкова притягнули до відповідальності сестер-близнюків за те, що ті вчинили один проти одної домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.
5 листопада поліціянти приїхали на виклик і побачили двох агресивно налаштованих 39-річних сестер-близнючок. Жінки штовхали одна одну та нецензурно лаялись.
Поліціянти склали адмінпротоколи та винесли термінову заборону в будь-який спосіб взаємно контактувати між собою протягом 5 діб.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: близнецы, домашнее насилие, Нацполиция, сестры, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харкова притягнули до відповідальності сестер-близнюків за те, що ті вчинили один проти одної домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.".