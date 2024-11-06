Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися

Поліціянти Харкова притягнули до відповідальності сестер-близнюків за те, що ті вчинили один проти одної домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.

5 листопада поліціянти приїхали на виклик і побачили двох агресивно налаштованих 39-річних сестер-близнючок. Жінки штовхали одна одну та нецензурно лаялись.

Поліціянти склали адмінпротоколи та винесли термінову заборону в будь-який спосіб взаємно контактувати між собою протягом 5 діб.