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Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися

Події 17:44   06.11.2024
Оксана Якушко
Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися

Поліціянти Харкова притягнули до відповідальності сестер-близнюків за те, що ті вчинили один проти одної домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.

5 листопада поліціянти приїхали на виклик і побачили двох агресивно налаштованих 39-річних сестер-близнючок. Жінки штовхали одна одну та нецензурно лаялись.

Поліціянти склали адмінпротоколи та винесли термінову заборону в будь-який спосіб взаємно контактувати між собою протягом 5 діб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харкова притягнули до відповідальності сестер-близнюків за те, що ті вчинили один проти одної домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.".