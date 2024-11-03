“Здала” доньку в поліцію: що повідомила копам 75-річна харків’янка

Літня мешканка Харкова звернулася за допомогою до поліції. Вона звинуватила 35-річну доньку в домашньому насильстві.

“2 листопада до ХРУП № 3 звернулася 75-річна жінка з повідомленням, що донька постійно ображає її, погрожує, висловлюється нецензурною лайкою та принижує. За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашнього насильства. Щодо 35-річної жінки поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дочці також виписали припис на заборону контактувати з матір’ю протягом певного терміну.

Раніше ми повідомляли, що мешканку Харкова судитимуть за насильство над молодим чоловіком. За версією слідства, 65-річна жінка систематично била свого 39-річного співмешканця, а також лаялася на нього та погрожувала фізичною розправою.