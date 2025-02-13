Харків’янка продала свою дитину за $20 тисяч – прокуратура про мотиви матері
Правоохоронці повідомили про підозру 22-річній харків’янці, яка, за даними слідства, продала свою двомісячну доньку.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка 1 грудня 2024 року народила доньку. А вже в січні 2025-го вона вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч.
«За двомісячну доньку горе-матір оголосила «прайс» у розмірі 20 тисяч доларів. За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину», – з’ясували у прокуратурі.
Правоохоронці затримали жінку «на гарячому» 12 лютого, коли вона віддавала дитину та отримувала гроші.
Їй повідомили про підозру у торгівлі людиною (ч. 3 ст. 149 ККУ). Зараз жінку відправили у СІЗО. Якщо провину доведуть, їй загрожує від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 22-річній харків’янці, яка, за даними слідства, продала свою двомісячну доньку.".