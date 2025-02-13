Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери
Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней харьковчанке, которая, по данным следствия, продала свою двухмесячную дочь.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка 1 декабря 2024 родила дочь. А уже в январе 2025-го она решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.
«За двухмесячную дочь горе-мать объявила прайс в размере 20 тысяч долларов. По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать своего ребенка», — выяснили в прокуратуре.
Правоохранители задержали женщину «на горячем» 12 февраля, когда она отдавала ребенка и получала деньги.
Ей сообщили о подозрении в торговле человеком (ч. 3 ст. 149 УКУ). Сейчас женщину отправили в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о девочке заботятся врачи.
Читайте также: Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горе-мать, дитина, дочь, ребенок, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней харьковчанке, которая, по данным следствия, продала свою двухмесячную дочь.".