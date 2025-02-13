Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней харьковчанке, которая, по данным следствия, продала свою двухмесячную дочь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка 1 декабря 2024 родила дочь. А уже в январе 2025-го она решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.

«За двухмесячную дочь горе-мать объявила прайс в размере 20 тысяч долларов. По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать своего ребенка», — выяснили в прокуратуре.

Правоохранители задержали женщину «на горячем» 12 февраля, когда она отдавала ребенка и получала деньги.

Ей сообщили о подозрении в торговле человеком (ч. 3 ст. 149 УКУ). Сейчас женщину отправили в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о девочке заботятся врачи.