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Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери

Происшествия 12:21   13.02.2025
Виктория Яковенко
Харьковчанка продала свою дочь за $20 тысяч – прокуратура о мотивах матери Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней харьковчанке, которая, по данным следствия, продала свою двухмесячную дочь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка 1 декабря 2024 родила дочь. А уже в январе 2025-го она решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.

«За двухмесячную дочь горе-мать объявила прайс в размере 20 тысяч долларов. По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать своего ребенка», — выяснили в прокуратуре.

горе-мать в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали женщину «на горячем» 12 февраля, когда она отдавала ребенка и получала деньги.

Ей сообщили о подозрении в торговле человеком (ч. 3 ст. 149 УКУ). Сейчас женщину отправили в СИЗО. Если вину докажут, ей грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о девочке заботятся врачи.

горе-мать в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 22-летней харьковчанке, которая, по данным следствия, продала свою двухмесячную дочь.".