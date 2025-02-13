Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку
Девочку объявили в розыск 12 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Пропавшую нашли в Днепропетровской области. Как оказалось, она уехала в гости к знакомому.
«Полицейские установили круг знакомых пропавшей и выяснили, что девушка через сеть интернет познакомилась с парнем и поехала к нему в город Желтые Воды Днепропетровской области», – уточнили правоохранители.
Никаких противоправных действий не было, отметили копы. И добавили: провели с ней профилактическую беседу – чтобы впредь такое не повторилось.
По информации полиции, о пропаже правоохранителям сообщила 44-летняя жительница села Козиевка, – мать девочки. Когда она вернулась домой – оказалось, что дочки нет дома, на телефонные звонки она не отвечала. После этого копы начали поиски и просили сообщить любую информацию о разыскиваемой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дитина, копы, пропала, ребенок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочку объявили в розыск 12 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".