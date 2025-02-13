Поїхала до хлопця на Дніпропетровщину: копи розшукали 15-річну дівчинку
Дівчинку оголосили у розшук 12 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Зниклу знайшли у Дніпропетровській області. Як виявилось, вона поїхала в гості до знайомого.
“Поліцейські встановили коло знайомих зниклої та з’ясували, що дівчина через мережу інтернет познайомилася з хлопцем та поїхала до нього в місто Жовті Води Дніпропетровської області”, – уточнили правоохоронці.
Жодних протиправних дій не було, зазначили копи. І додали: провели з нею профілактичну бесіду – щоб таке більше не повторилося.
За інформацією поліції, про зникнення правоохоронцям повідомила 44-річна мешканка села Козіївка – мати дівчинки. Коли вона повернулася додому – виявилось, що доньки немає вдома, на телефонні дзвінки вона не відповідала. Після цього копи почали пошуки та просили повідомити будь-яку інформацію про розшукувану.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинку оголосили у розшук 12 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".