Інвестувати в молодь просять Терехова жителі Жуковського, їх ігнорують 5 років
Жителі селища Жуковського стверджують, що вже п’ять років чекають на будівництво сучасного скейт-парку.
Петиція з проханням облаштувати місце, де місцеві жителі могли б тренуватись, з’явилася на сайті мерії.
“Ми, мешканці району Жуковського, вже 5 років чекаємо на будівництво сучасного скейт-парку для молоді. У нашому районі немає облаштованих місць для катання на скейтбордах, самокатах, BMX і роликах, що змушує молодь тренуватися на небезпечних територіях – дорогах, тротуарах, у дворах”, – пише автор петиції.
Він упевнений: спорт не лише сприятиме зміцненню здоров’я місцевої молоді, а ще й допоможе боротися зі стресом через війну.
“Ми 5 років звертаємось до влади, але наш запит ігнорують. Просимо міську адміністрацію нарешті почути нас і сприяти будівництву скейт-парку в районі Жуковського. Це буде інвестиція в молодь, здоров’я та розвиток нашого міста”, – упевнений автор.
Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів стартував 1 лютого.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі селища Жуковського стверджують, що вже п’ять років чекають на будівництво сучасного скейт-парку.".