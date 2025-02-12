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Кожне місце з розеткою, USB і Type-C: у поїзді Харків-Львів – нові вагони

Репортаж 18:06   12.02.2025
Олена Нагорна
Кожне місце з розеткою, USB і Type-C: у поїзді Харків-Львів – нові вагони Фото: АТ «Укрзалізниця»

Дев’ять нових вагонів – п’ять купейних та чотири спальних першого класу – з 12 лютого доповнили фірмовий потяг «Оберіг» №63/64 Харків – Львів.

Вагони збудували на Крюківському заводі, інформує пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Усі вони, зазначають у компанії, мають підвищені характеристики безпеки. Зокрема чотиризонне відеоспостереження, ручний замок та додаткове блокування купе, посилену сигналізацію на вхід у купе, а також кнопку виклику провідника.

Нові вагони поїздом №63/64 Харків-Львів
Фото: АТ «Укрзалізниця»

Для пасажирів також передбачили додаткові зручності. Як повідомляють у залізничній компанії, у вагонах забезпечено якісну шумоізоляцію і вони мають плавніший хід. Біля вікна у кожному купе є м’яка зона для читання.

Нові вагони поїздом №63/64 Харків-Львів
Фото: АТ «Укрзалізниця»

Кожне місце укомплектоване розеткою, роз’ємами USB та Type-C. На верхніх полицях у купе є додаткові планшетні столики. У вагонах передбачили кілька режимів керування освітленням, а у СВ є ще й контурне вечірнє світло.

Нові вагони поїздом №63/64 Харків-Львів
Фото: АТ «Укрзалізниця»

В “Укрзалізниці” зазначають, що з отриманням наступних партій нових вагонів рейс №63/64 Харків – Львів буде укомплектований до статусу флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється.

Нові вагони поїздом №63/64 Харків-Львів
Фото: АТ «Укрзалізниця»

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 18:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять нових вагонів – п’ять купейних та чотири спальних першого класу – з 12 лютого доповнили фірмовий потяг «Оберіг» №63/64 Харків – Львів.".