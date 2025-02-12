Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны

Девять новых вагонов — пять купейных и четыре спальных первого класса — с 12 февраля дополнили фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков — Львов.

Вагоны построили на Крюковском заводе, информирует пресс-служба АО «Укрзалізниця».

Все они, отмечают в компании, имеют повышенные характеристики безопасности. В частности четырехзонное видеонаблюдение, ручной замок и дополнительную блокировку купе, усиленную сигнализацию на вход в купе, а также кнопку вызова проводника.

Для пассажиров также предусмотрели дополнительные удобства. Как сообщают в железнодорожной компании, в вагонах обеспечена качественная шумоизоляция и они имеют более плавный ход. Возле окна в каждом купе есть мягкая читальная зона.

Каждое место укомплектовано розеткой, разъёмами USB и Type-C. А на верхних полках в купе есть дополнительные планшетные столики. В вагонах предусмотрели несколько режимов управления освещением, а в СВ есть еще и контурный вечерний свет.

В «Укрзалізниці» отмечают, что по мере получения следующих партий новых вагонов рейс №63/64 Харьков — Львов будет укомплектован до статуса флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется.