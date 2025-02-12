Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны
Девять новых вагонов — пять купейных и четыре спальных первого класса — с 12 февраля дополнили фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков — Львов.
Вагоны построили на Крюковском заводе, информирует пресс-служба АО «Укрзалізниця».
Все они, отмечают в компании, имеют повышенные характеристики безопасности. В частности четырехзонное видеонаблюдение, ручной замок и дополнительную блокировку купе, усиленную сигнализацию на вход в купе, а также кнопку вызова проводника.
Для пассажиров также предусмотрели дополнительные удобства. Как сообщают в железнодорожной компании, в вагонах обеспечена качественная шумоизоляция и они имеют более плавный ход. Возле окна в каждом купе есть мягкая читальная зона.
Каждое место укомплектовано розеткой, разъёмами USB и Type-C. А на верхних полках в купе есть дополнительные планшетные столики. В вагонах предусмотрели несколько режимов управления освещением, а в СВ есть еще и контурный вечерний свет.
В «Укрзалізниці» отмечают, что по мере получения следующих партий новых вагонов рейс №63/64 Харьков — Львов будет укомплектован до статуса флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется.
Читайте также: Почему «Южная железная дорога» в Харькове – это наследие РФ, объяснил УИНП
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", вагоны, новости Харькова, поезд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять новых вагонов — пять купейных и четыре спальных первого класса — с 12 февраля дополнили фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков — Львов.".