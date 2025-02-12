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Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны

Общество 18:06   12.02.2025
Елена Нагорная
Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны Фото: АО “Укрзалізниця”

Девять новых вагонов — пять купейных и четыре спальных первого класса — с 12 февраля дополнили фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков — Львов.

Вагоны построили на Крюковском заводе, информирует пресс-служба АО «Укрзалізниця».

Все они, отмечают в компании, имеют повышенные характеристики безопасности. В частности четырехзонное видеонаблюдение, ручной замок и дополнительную блокировку купе, усиленную сигнализацию на вход в купе, а также кнопку вызова проводника.

Новые вагоны в поезде №63/64 Харьков-Львов
Фото: АО “Укрзалізниця”

Для пассажиров также предусмотрели дополнительные удобства. Как сообщают в железнодорожной компании, в вагонах обеспечена качественная шумоизоляция и они имеют более плавный ход. Возле окна в каждом купе есть мягкая читальная зона.

Новые вагоны в поезде №63/64 Харьков-Львов
Фото: АО “Укрзалізниця”

Каждое место укомплектовано розеткой, разъёмами USB и Type-C. А на верхних полках в купе есть дополнительные планшетные столики. В вагонах предусмотрели несколько режимов управления освещением, а в СВ есть еще и контурный вечерний свет.

Новые вагоны в поезде №63/64 Харьков-Львов
Фото: АО “Укрзалізниця”

В «Укрзалізниці» отмечают, что по мере получения следующих партий новых вагонов рейс №63/64 Харьков — Львов будет укомплектован до статуса флагманского. Стоимость билетов при этом не меняется.

Новые вагоны в поезде №63/64 Харьков-Львов
Фото: АО “Укрзалізниця”

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 18:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять новых вагонов — пять купейных и четыре спальных первого класса — с 12 февраля дополнили фирменный поезд «Оберег» №63/64 Харьков — Львов.".