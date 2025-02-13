Инвестировать в молодежь просят Терехова жители Жуковского, их игнорят 5 лет
Жители поселка Жуковского утверждают, что уже пять лет ждут строительства современного скейт-парка.
Петиция с просьбой обустроить место, где местные жители могли бы тренироваться, появилась на сайте мэрии.
«Мы, жители Жуковского района, уже 5 лет ждем строительства современного скейт-парка для молодежи. В нашем районе нет мест для катания на скейтбордах, самокатах, BMX и роликах, что заставляет молодежь тренироваться на опасных территориях – дорогах, тротуарах, во дворах», – объяснят автор петиции.
Он уверен: спорт не только будет способствовать укреплению здоровья местной молодежи, но еще и поможет бороться со стрессом из-за войны.
«Мы 5 лет обращаемся к власти, но наш запрос игнорируют. Просим городскую администрацию наконец-то услышать нас и способствовать строительству скейт-парка в районе Жуковского. Это будет инвестиция в молодежь, здоровье и развитие нашего города», – уверен автор.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей стартовал 1 февраля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жуковского, петиция, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители поселка Жуковского заявили, что уже пять лет ждут строительства современного скейт-парка.".