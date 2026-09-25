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Активісти пропонують створити ландшафтний заказник на Основі

Актуально 17:30   25.09.2026
Тетяна Литвіна
Активісти пропонують створити ландшафтний заказник на Основі Фото: Wikimapia/wikimapia.org

Створити ландшафтний заказник місцевого значення для захисту Жихорського лісу та Основ’янського озера пропонується у петиції, яка з’явилася на сайті Харківської міськради 25 вересня.

За словами автора петиції Світлани Кураксиної, проєкт заказника “Основ’янський” площею 247,8 га вже готовий. Його розробили вчені Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за ініціативи громадської організації “Хранителі”. Проект містить наукове обґрунтування природної цінності території, визначення меж та пропозиції щодо режиму її охорони.

“Основ’янське озеро і прилеглий лісовий масив становлять єдиний природний комплекс і мають високу екологічну, рекреаційну та громадську цінність. Озеро є місцем гніздування, міграційних зупинок та зимівлі водоплавних і навколоводних птахів. 68 видів тварин і рослин входять до природоохоронних документів. природний мікроклімат та водний баланс території, стримує ерозійні процеси, захищає озеро та зменшує негативний вплив техногенного навантаження на прилеглі житлові території.

Але цю територію можна втратити. Вирубування лісу, господарська діяльність та інше надмірне втручання можуть поступово змінити її: пошкодити ліс, вплинути на стан озера, знищити місце існування тварин і рослин. Саме тому цій території потрібний законний захист. Створення заказника допоможе вберегти озеро та ліс від діяльності, яка може їм зашкодити”, – йдеться у петиції.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” погодити дозвіл на створення заказника може лише міськрада, зазначає автор петиції.

Тому активісти пропонують міській раді підтримати цю ініціативу на сесії та підключити відповідні департаменти для її реалізації. А до ухвалення остаточного рішення – вжити заходів, щоб ця територія не змінила цільового призначення та не була передана під забудову чи інші цілі.

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Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради з’явилася петиція із закликом створити сучасну зону відпочинку та туристичний маршрут у Леднянському (інакше — Лідному) яру в Новобаварському районі. Леднянський (Лідний) яр – протяжністю близько 7 км, у ньому розташовано кілька озер. Пропонується створити в яру пішохідні та велосипедні маршрути, місця для сімейного відпочинку, дитячі та спортивні майданчики.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Создать ландшафтный заказник местного значения для защиты Жихорского леса и Основянского озера предлагается в петиции. Она появилась на сайте Харьковского горсовета 25 сентября.".