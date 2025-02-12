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Пішла з дому і не повернулася: на Харківщині розшукують дівчинку

Суспільство 21:25   12.02.2025
Олена Нагорна
Пішла з дому і не повернулася: на Харківщині розшукують дівчинку

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки села Козіївка Богодухівського району Катерини Ковальчук 2009 року народження.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, у першій половині дня 12 лютого дівчинка пішла з дому у невідомому напрямку і досі не повернулася.

Зріст зниклої – близько 155 см, у неї середня статура та русяве волосся. Дівчинка була одягнена в куртку нижче колін, бежеву шапку та замшеві чорні черевики.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, 0688027491, 0508358435 або в інший зручний спосіб.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 21:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки села Козіївка Богодухівського району Катерини Ковальчук 2009 року народження.".