Ушла из дома и не вернулась: на Харьковщине разыскивают девочку

Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Козиевка Богодуховского района Екатерины Ковальчук 2009 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в первой половине дня 12 февраля девочка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Рост пропавшей — около 155 см, у нее среднее телосложение и русые волосы. Девочка была одета в куртку ниже колен, бежевую шапку и замшевые черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 0688027491, 0508358435 или другим удобным способом.