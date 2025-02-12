Ушла из дома и не вернулась: на Харьковщине разыскивают девочку
Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Козиевка Богодуховского района Екатерины Ковальчук 2009 года рождения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в первой половине дня 12 февраля девочка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Рост пропавшей — около 155 см, у нее среднее телосложение и русые волосы. Девочка была одета в куртку ниже колен, бежевую шапку и замшевые черные ботинки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 0688027491, 0508358435 или другим удобным способом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, дитина, полиция Харьковской области, потерялась, пропал, ребенок, розыск;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жительницы села Козиевка Богодуховского района Екатерины Ковальчук 2009 года рождения.".