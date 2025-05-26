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Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине

Общество 14:54   26.05.2025
Виктория Яковенко
Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

В Богодуховском районе правоохранители разыскали 66-летнюю женщину.

К копам обратилась жительница села Качаловка и сообщила о том, что ее сестра накануне ушла из дома и не вернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На поиски 66-летней женщины был направлен личный состав подразделения полиции. Как выяснилось, женщина решила пойти в лес за грибами и заблудилась», — отметили в полиции.

Правоохранители быстро нашли пропавшую и отвезли ее домой. Никаких противоправных действий в отношении женщины не совершено.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе правоохранители разыскали 66-летнюю женщину.".