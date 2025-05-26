Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Богодуховском районе правоохранители разыскали 66-летнюю женщину.
К копам обратилась жительница села Качаловка и сообщила о том, что ее сестра накануне ушла из дома и не вернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На поиски 66-летней женщины был направлен личный состав подразделения полиции. Как выяснилось, женщина решила пойти в лес за грибами и заблудилась», — отметили в полиции.
Правоохранители быстро нашли пропавшую и отвезли ее домой. Никаких противоправных действий в отношении женщины не совершено.
Читайте также: На Харьковщине нашли мертвых собак: идет расследование, что известно (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грибы, полиция, потерялась, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе правоохранители разыскали 66-летнюю женщину.".