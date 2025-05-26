Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине

В Богодуховском районе правоохранители разыскали 66-летнюю женщину.

К копам обратилась жительница села Качаловка и сообщила о том, что ее сестра накануне ушла из дома и не вернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На поиски 66-летней женщины был направлен личный состав подразделения полиции. Как выяснилось, женщина решила пойти в лес за грибами и заблудилась», — отметили в полиции.

Правоохранители быстро нашли пропавшую и отвезли ее домой. Никаких противоправных действий в отношении женщины не совершено.