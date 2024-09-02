У Харкові жінка била молодого чоловіка, її судитимуть за домашнє насильство
65-річна жінка систематично сварилася та лаялася, погрожувала фізичною розправою своєму 39-річному чоловікові, повідомила Нацполіція.
Домашню тиранку кілька разів протягом року притягали до кримінальної відповідальності за те, що вона завдавала тілесних ушкоджень співмешканцю.
Однак жінка не припинила бити та ображати свого чоловіка. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею домашнє насильство. Тепер зловмисниці «світить» до 2 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: домашнее насилие, жінка, избивала мужа, Нацполиция, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річна жінка систематично сварилася та лаялася, погрожувала фізичною розправою своєму 39-річному чоловікові, повідомила Нацполіція.".