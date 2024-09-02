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В Харькове женщина избивала молодого мужа, ее будут судить за домашнее насилие

Происшествия 13:39   02.09.2024
Оксана Якушко
В Харькове женщина избивала молодого мужа, ее будут судить за домашнее насилие

65-летняя женщина систематически ссорилась и ругалась, угрожала физической расправой своему 39-летнему мужу, сообщила Нацполиция.

Домашнюю тираншу несколько раз в течение года привлекали к уголовной ответственности за то, что она избивала сожителя.

Однако женщина не перестала бить и оскорблять своего мужа. Следователи возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие. Теперь злоумышленнице «светит» до 2 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 13:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя женщина систематически ссорилась и ругалась, угрожала физической расправой своему 39-летнему мужу, сообщила Нацполиция.".