В Харькове женщина избивала молодого мужа, ее будут судить за домашнее насилие
65-летняя женщина систематически ссорилась и ругалась, угрожала физической расправой своему 39-летнему мужу, сообщила Нацполиция.
Домашнюю тираншу несколько раз в течение года привлекали к уголовной ответственности за то, что она избивала сожителя.
Однако женщина не перестала бить и оскорблять своего мужа. Следователи возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие. Теперь злоумышленнице «светит» до 2 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: домашнее насилие, жінка, женщина, избивала мужа, Нацполиция, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя женщина систематически ссорилась и ругалась, угрожала физической расправой своему 39-летнему мужу, сообщила Нацполиция.".