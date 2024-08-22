В Харькове женщина заявила в полицию на своего молодого мужа

55-летняя женщина неоднократно жаловалась правоохранителям, что 39-летний муж оскорбляет ее и угрожает.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ст. 173-2 КУоАП. Также мужчину привлекали к ответственности за нанесение легких телесных повреждений. Но он не остановился и продолжал совершать домашнее насилие.

Теперь следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ и сообщили мужчине о подозрении.