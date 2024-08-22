В Харькове женщина заявила в полицию на своего молодого мужа
55-летняя женщина неоднократно жаловалась правоохранителям, что 39-летний муж оскорбляет ее и угрожает.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ст. 173-2 КУоАП. Также мужчину привлекали к ответственности за нанесение легких телесных повреждений. Но он не остановился и продолжал совершать домашнее насилие.
Теперь следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ и сообщили мужчине о подозрении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 15:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя женщина неоднократно жаловалась правоохранителям, что 39-летний муж оскорбляет ее и угрожает.".