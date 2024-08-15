На Алексеевку в Харькове вызывали полицию, чтобы угомонить домашнего тирана

Вечером 14 августа правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия. В квартире по проспекту Людвига Свободы в Харькове мужчина вел себя агрессивно, ругался и оскорблял сожительницу.

Приехавшие на вызов правоохранители подтвердили факт психологического насилия в отношении 45-летней женщины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пока обидчик отделался админпротоколом по ст.173-2 (домашнее насилие) КУоАП, но его предупредили о возможной уголовной ответственности.