На Алексеевку в Харькове вызывали полицию, чтобы угомонить домашнего тирана
Вечером 14 августа правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия. В квартире по проспекту Людвига Свободы в Харькове мужчина вел себя агрессивно, ругался и оскорблял сожительницу.
Приехавшие на вызов правоохранители подтвердили факт психологического насилия в отношении 45-летней женщины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пока обидчик отделался админпротоколом по ст.173-2 (домашнее насилие) КУоАП, но его предупредили о возможной уголовной ответственности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 15:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 14 августа правоохранители получили вызов относительно домашнего насилия. В квартире по проспекту Людвига Свободы в Харькове мужчина вел себя агрессивно, ругался и оскорблял сожительницу.".