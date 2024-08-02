Регулярно оскорблял свою мать: харьковчанину «светит» 2 года тюрьмы
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении в домашнем насилии 39-летнему жителю Шевченковского района Харькова.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в полицию неоднократно обращалась 57-летняя женщина, которая сообщала о постоянных оскорблениях со стороны сына.
На нарушителя инспекторы составили несколько протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 КУпАП. Однако мужчину это не остановило.
Поэтому следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в домашнем насилии 39-летнему жителю Шевченковского района Харькова.".