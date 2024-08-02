Регулярно оскорблял свою мать: харьковчанину «светит» 2 года тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении в домашнем насилии 39-летнему жителю Шевченковского района Харькова.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в полицию неоднократно обращалась 57-летняя женщина, которая сообщала о постоянных оскорблениях со стороны сына.

На нарушителя инспекторы составили несколько протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 КУпАП. Однако мужчину это не остановило.

Поэтому следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.