Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми

Правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 39-річному жителю Шевченківського району Харкова.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців неодноразово зверталася 57-річна жінка, яка повідомляла про постійні образи з боку сина.

На порушника інспектори склали кілька протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП. Однак чоловіка це не зупинило.

Тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.