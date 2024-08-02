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Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми

Суспільство 13:19   02.08.2024
Вікторія Яковенко
Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 39-річному жителю Шевченківського району Харкова.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців неодноразово зверталася 57-річна жінка, яка повідомляла про постійні образи з боку сина.

На порушника інспектори склали кілька протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП. Однак чоловіка це не зупинило.

Тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 39-річному жителю Шевченківського району Харкова.".