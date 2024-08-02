Регулярно ображав власну матір: харків’янину «світить» 2 роки тюрми
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 39-річному жителю Шевченківського району Харкова.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців неодноразово зверталася 57-річна жінка, яка повідомляла про постійні образи з боку сина.
На порушника інспектори склали кілька протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП. Однак чоловіка це не зупинило.
Тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 39-річному жителю Шевченківського району Харкова.".