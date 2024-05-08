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Вимагав гроші та застосовував силу: харків’янин регулярно знущався з бабусі

Суспільство 22:06   08.05.2024
Олена Нагорна
Вимагав гроші та застосовував силу: харків’янин регулярно знущався з бабусі Фото: ГУ НП в Харківській області

Слідчі повідомили про підозру 29-річному харків’янину, який ображав свою 70-річну бабусю, вимагав у неї гроші та навіть застосовував фізичну силу.

На насильство з боку онука поскаржилася правоохоронцям сама пенсіонерка, повідомили у ГУ Нацполіції Харківської області.

Поліцейські склали три адмінпротоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, суд оштрафував чоловіка, але він продовжив знущатися з бабусі. Тому слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Кривднику загрожує до двох років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 22:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру 29-річному харків’янину, який ображав свою 70-річну бабусю, вимагав у неї гроші та навіть застосовував фізичну силу".