Вимагав гроші та застосовував силу: харків’янин регулярно знущався з бабусі

Слідчі повідомили про підозру 29-річному харків’янину, який ображав свою 70-річну бабусю, вимагав у неї гроші та навіть застосовував фізичну силу.

На насильство з боку онука поскаржилася правоохоронцям сама пенсіонерка, повідомили у ГУ Нацполіції Харківської області.

Поліцейські склали три адмінпротоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, суд оштрафував чоловіка, але він продовжив знущатися з бабусі. Тому слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Кривднику загрожує до двох років тюрми.