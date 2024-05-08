Вимагав гроші та застосовував силу: харків’янин регулярно знущався з бабусі
Фото: ГУ НП в Харківській області
Слідчі повідомили про підозру 29-річному харків’янину, який ображав свою 70-річну бабусю, вимагав у неї гроші та навіть застосовував фізичну силу.
На насильство з боку онука поскаржилася правоохоронцям сама пенсіонерка, повідомили у ГУ Нацполіції Харківської області.
Поліцейські склали три адмінпротоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, суд оштрафував чоловіка, але він продовжив знущатися з бабусі. Тому слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Кривднику загрожує до двох років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бабушка, внук, насилие, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 22:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру 29-річному харків’янину, який ображав свою 70-річну бабусю, вимагав у неї гроші та навіть застосовував фізичну силу".