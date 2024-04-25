Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина
34-річний харків’янин скривдив матір й погрожував розправою бабусі.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулися 56-річна жінка і повідомила про вчинення домашнього насильства.
Поліцейські встановили, що 34-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою матері та 84-річній бабусі в присутності свого малолітнього сина. В ході конфлікту харків’янин штовхнув матір, яка в результаті падіння зламала руку.
На кривдника правоохоронці склали два протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. А також копи заборонили чоловіку перебувати вдома у постраждалих жінок.
Крім цього, чоловіку повідомили про підозру за ст. 128 (необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.
Читайте також: «Проблема загострилась»: як у Харкові допомагають постраждалим від насильства
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бабушка, домашнее, мать, насилие, обижал, поліція, судить, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний харків’янин скривдив матір й погрожував розправою бабусі.".