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Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина

Суспільство 12:48   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина Фото: ГУНП в Харківській області

34-річний харків’янин скривдив матір й погрожував розправою бабусі.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулися 56-річна жінка і повідомила про вчинення домашнього насильства.

Поліцейські встановили, що 34-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою матері та 84-річній бабусі в присутності свого малолітнього сина. В ході конфлікту харків’янин штовхнув матір, яка в результаті падіння зламала руку.

На кривдника правоохоронці склали два протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. А також копи заборонили чоловіку перебувати вдома у постраждалих жінок.

Крім цього, чоловіку повідомили про підозру за ст. 128 (необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:48;

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