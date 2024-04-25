Штовхнув матір й ображав бабусю в присутності сина: судитимуть харків’янина

34-річний харків’янин скривдив матір й погрожував розправою бабусі.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулися 56-річна жінка і повідомила про вчинення домашнього насильства.

Поліцейські встановили, що 34-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою матері та 84-річній бабусі в присутності свого малолітнього сина. В ході конфлікту харків’янин штовхнув матір, яка в результаті падіння зламала руку.

На кривдника правоохоронці склали два протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. А також копи заборонили чоловіку перебувати вдома у постраждалих жінок.

Крім цього, чоловіку повідомили про підозру за ст. 128 (необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.