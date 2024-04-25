Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина
34-летний харьковчанин обидел мать и угрожал расправой бабушки.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась 56-летняя женщина и сообщила о совершении домашнего насилия.
Полицейские установили, что 34-летний мужчина выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой матери и 84-летней бабушке в присутствии своего малолетнего сына. В ходе конфликта харьковчанин толкнул мать, которая в результате падения сломала руку.
На обидчика правоохранители составили два протокола об административном правонарушении по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. А также копы запретили мужчине находиться дома у пострадавших женщин.
Кроме этого, мужчине сообщили о подозрении по ст. 128 (неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Читайте также: «Проблема обострилась»: как в Харькове помогают пострадавшим от насилия
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабушка, домашнее, мать, насилие, обижал, полиция, судить, харьковчанин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний харьковчанин обидел мать и угрожал расправой бабушки.".