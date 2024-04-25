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Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина

Общество 12:48   25.04.2024
Виктория Яковенко
Толкнул мать и обижал бабушку в присутствии сына: будут судить харьковчанина Фото: ГУНП в Харьковской области

34-летний харьковчанин обидел мать и угрожал расправой бабушки.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась 56-летняя женщина и сообщила о совершении домашнего насилия.

Полицейские установили, что 34-летний мужчина выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой матери и 84-летней бабушке в присутствии своего малолетнего сына. В ходе конфликта харьковчанин толкнул мать, которая в результате падения сломала руку.

На обидчика правоохранители составили два протокола об административном правонарушении по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. А также копы запретили мужчине находиться дома у пострадавших женщин.

Кроме этого, мужчине сообщили о подозрении по ст. 128 (неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний харьковчанин обидел мать и угрожал расправой бабушки.".