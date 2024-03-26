«Проблема загострилась»: як у Харкові допомагають постраждалим від насильства

У Харкові постраждалим від домашнього насильства допомагає мобільна бригада. І запит на таку підтримку під час російського вторгнення тільки зростає. З якою проблемою стикнулася переселенка із Куп’янська і які поради дають харківські спеціалісти – в сюжеті МГ «Об’єктив».

Проблема домашнього насильства під час повномасштабного вторгнення – лише загострилася, зазначає психологиня Вікторія Железняк. Зокрема у Харкові, де людям довелося покинути свої домівки або жити під обстрілами, кількість заявок від постраждалих жінок або дітей у порівнянні із довоєнним часом зросла на 30%.

Вікторія Железняк, психологиня Центру надання допомоги постраждалим від насильства

Дуже багато ВПО, втрата роботи, втрата житла, чоловіки не можуть виїжджати за кордон, втрата роботи. Вони знаходяться в цьому замкнутому колі, часто вдаються до того, що вживають алкогольні напої, або психоактивні речовини. Через це виникає агресія.

Саме із такою проблемою і зіткнулася переселенка з Куп’янська, обличчя жінки на відео не показуємо і не називаємо її ім’я з міркувань безпеки. Вона розповідає: з окупованого на той час міста виїхала разом із чоловіком. Вже у Харкові він почав зловживати алкоголем і проявляти агресію. Тож жінка звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка діє на базі Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Переселенка з Куп’янська

Дякую мобільній бригаді, що допомогла мені. Не бійтеся, звертайтесь за допомогою.

Наразі жінка продовжує ходити на заходи Центру. Сьогодні тут – арт-заняття.

Переселенка з Куп’янська

Ми малювали своє обличчя. Маску малювали, як ми себе бачимо зі сторони. Додавали кольори обличчя, що не влаштовує нас.

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства у Харкові працює з 2021 року. До її складу входять фахівець з соціальної роботи, психолог та водій. Адже спеціалісти виїжджають на виклики на спеціальному авто.

Сергій, водій мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства

Надходять дзвінки або повідомлення нашому керівнику мобільної бригади, де дають мені маршрут куди мені їхати з ними. Емоційно важко бачити вразливих жінок, дітей, які страждають від насильства в сім’ї, але життя йде вперед і треба вирішувати ці питання.

Працівники бригади кажуть: у 2022 році через вторгнення РФ машина знадобилася для евакуації жінок та дітей в більш безпечні місця. Зараз працюють у звичайному режимі.

Олена Таркіна, фахівчиня з соціальної роботи Центру надання допомоги постраждалим від насильства

Якщо жінка дзвонить до нас за телефоном і каже, що в неї було колись домашнє насильство. То ми формуємо графік і в якийсь один день – виїжджаємо. Якщо жінка дзвонить нам і каже, що в неї вчора або сьогодні сталося насильство, то ми виїжджаємо негайно.

Психологиня Вікторія Железняк каже, що нерідко жінки бояться звертатися за допомогою і роками терплять знущання. Це призводить лише до погіршення ситуації. Фахівчиня радить не мовчати про проблему, спілкуватися із друзями та родичами, яким довіряєте, та тримати контакт із довіреною особою, щоб вона завжди знала, де ви знаходитесь. І головне, підкреслює Железняк, потрібно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

Вікторія Железняк, психологиня Центру надання допомоги постраждалим від насильства

Якщо ви бачите, що, наприклад, ваші сусіди або знайомі, близькі, родичі, потерпають і зазначають домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, то надайте їм наші координати, телефони гарячих ліній.

Звернутися за допомогою мобільної бригади можна за телефоном: 095-282-57-25. Телефон Центру: 093-303-03-53. Допомога надається безкоштовно усім жителям Харкова, у тому числі й переселенцям.

Даний матеріал виготовлено за підтримки ГО “Інститут масової інформації” в межах проєкту міжнародної організації Internews Network.