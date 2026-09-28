За домашнє насильство над матір’ю харків’янин може сісти на три роки

Домашнє насильство, через яке 76-річна жінка опинилась у лікарні, встановили правоохоронці. Її 38-річному синові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Харківської області, їм надійшло повідомлення про домашнє насильство щодо літньої жінки.

Прибулі правоохоронці встановили, що 38-річний син потерпілої вчинив проти матері насильницькі дії, внаслідок яких жінка отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 68-річного харків’янина підозрюють у побитті 43-річного сина. За даними Нацполіції, батько під час сварки вдарив сина по голові. Судово-медична експертиза підтвердила, що 43-річному синові завдали легких тілесних ушкоджень.