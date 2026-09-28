Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

За домашнє насильство над матір’ю харків’янин може сісти на три роки

Події 18:49   28.09.2026
Тетяна Литвіна
За домашнє насильство над матір’ю харків’янин може сісти на три роки

Домашнє насильство, через яке 76-річна жінка опинилась у лікарні, встановили правоохоронці. Її 38-річному синові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Харківської області, їм надійшло повідомлення про домашнє насильство щодо літньої жінки.

Прибулі правоохоронці встановили, що 38-річний син потерпілої вчинив проти матері насильницькі дії, внаслідок яких жінка отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.

домашнє насильство, Харків
Фото: поліція Харківської області

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте також: Житель Пісочина пропонував за $20 тис. оформити інвалідність – прокуратура

Нагадаємо, 68-річного харків’янина підозрюють у побитті 43-річного сина. За даними Нацполіції, батько під час сварки вдарив сина по голові. Судово-медична експертиза підтвердила, що 43-річному синові завдали легких тілесних ушкоджень.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Розвиток транспорту у Харкові: нові лінії, смарт-система та стандарти ЄС
Розвиток транспорту у Харкові: нові лінії, смарт-система та стандарти ЄС
28.09.2026, 19:19
Понад сотня волонтерів допомагала після удару по багатоповерхівці у Харкові
Понад сотня волонтерів допомагала після удару по багатоповерхівці у Харкові
28.09.2026, 17:27
Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.09.2026, 13:36
Вибух пролунав у Харкові: ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури
Вибух пролунав у Харкові: ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури
28.09.2026, 14:47
Мешканець Пісочина пропонував за $20 тис. оформити інвалідність – прокуратура
Мешканець Пісочина пропонував за $20 тис. оформити інвалідність – прокуратура
28.09.2026, 18:22
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок
28.09.2026, 16:25

Новини за темою:

25.09.2026
Літній батько гамселив сина у Харкові: копи припинили домашнє насильство
23.09.2026
Взявся за старе: чугуївський наркофермер виростив майже 500 кущів коноплі
23.09.2026
У жителя Роганської громади знайшли наркотики – йому “світить” п’ять років
22.09.2026
У Харкові затримали 22-річного хлопця, який планував стати наркоторгівцем
19.09.2026
Крики та кров у під’їзді: в Харкові мало не сталося вбивство


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За домашнє насильство над матір’ю харків’янин може сісти на три роки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 18:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Домашнє насильство, через яке 76-річна жінка опинилась у лікарні, встановили правоохоронці. Її 38-річному синові загрожує до трьох років позбавлення волі.".