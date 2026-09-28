Мешканець Пісочина пропонував за $20 тис. оформити інвалідність – прокуратура

Мешканець селища Пісочин Харківського району може сісти на п’ять років. Його звинувачують у отриманні хабара від знайомого за допомогу в оформленні ІІ групи інвалідності для отримання відстрочки від призову.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, чоловік стверджував, що має вплив на посадових осіб медустанов, у тому числі членів експертних команд з оцінки повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), і може забезпечити ухвалення необхідного рішення.

Вивчивши медичну документацію знайомого, мешканець Пісочина спочатку оцінив свої послуги у 16 ​​тис. доларів США. Однак за кілька днів змінив суму і повідомив, що це коштуватиме вже 20 тисяч доларів США. Половину коштів вимагав передати авансом.

У липні 2026 року правоохоронці затримали чоловіка під час отримання першого траншу – 10 тисяч доларів США.

Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, яка уповноважена на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). За це передбачено покарання у вигляді штрафу чи позбавлення волі від двох до п’яти років.

Справу розглядатиме Харківський районний суд області.

Нагадаємо, у Харкові двох чоловіків підозрюють в організації схеми незаконного оформлення посвідчень водія. Вони обіцяли клієнту повний супровід — від фіктивного навчання в автошколі до гарантованого складання практичного іспиту. Свої послуги вони оцінили у 30 тисяч гривень.