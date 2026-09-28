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Житель Песочина предлагал за $20 тыс. оформить инвалидность — прокуратура

Происшествия 18:22   28.09.2026
Татьяна Литвина
Житель Песочина предлагал за $20 тыс. оформить инвалидность — прокуратура

Житель поселка Песочин Харьковского района может сесть на пять лет. Его обвиняют в получении взятки от знакомого за помощь в оформлении II группы инвалидности для получения отсрочки от призыва.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина утверждал, что имеет влияние на должностных лиц медучреждений, в том числе членов экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФЛ), и может обеспечить принятие необходимого решения.

Изучив медицинскую документацию знакомого, житель Песочина поначалу оценил свои «услуги» в 16 тыс. долларов США. Однако через несколько дней изменил сумму и сообщил, что это будет стоить уже 20 тысяч долларов США. Половину средств потребовал передать авансом.

В июле 2026 года правоохранители задержали мужчину во время получения первого транша — 10 тысяч долларов США.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы от двух до пяти лет.

Дело будет рассматривать Харьковский районный суд области.

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Напомним, в Харькове двоих мужчин подозревают в организации схемы незаконного оформления водительских удостоверений. Они обещали клиенту полное сопровождение — от фиктивного обучения в автошколе до гарантированной сдачи практического экзамена. Свои услуги они оценили в 30 тысяч гривен.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 18:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель поселка Песочин Харьковского района может сесть на пять лет. Его обвиняют в получении взятки за помощь в оформлении II группы инвалидности.".