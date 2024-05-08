Требовал деньги и применял силу: харьковчанин регулярно издевался над бабушкой

Следователи сообщили о подозрении 29-летнему харьковчанину, который оскорблял свою 70-летнюю бабушку, требовал у нее деньги и даже применял физическую силу.

На насилие со стороны внука пожаловалась правоохранителям сама пенсионерка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские составили три админпротокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) КУоАП, суд оштрафовал мужчину, но он продолжал издеваться над бабушкой. Поэтому следователи открыли уже уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Обидчику грозит до двух лет тюрьмы.