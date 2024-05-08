Требовал деньги и применял силу: харьковчанин регулярно издевался над бабушкой
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Следователи сообщили о подозрении 29-летнему харьковчанину, который оскорблял свою 70-летнюю бабушку, требовал у нее деньги и даже применял физическую силу.
На насилие со стороны внука пожаловалась правоохранителям сама пенсионерка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские составили три админпротокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) КУоАП, суд оштрафовал мужчину, но он продолжал издеваться над бабушкой. Поэтому следователи открыли уже уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Обидчику грозит до двух лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабушка, внук, насилие, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 22:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении 29-летнему харьковчанину, который оскорблял свою 70-летнюю бабушку, требовал у нее деньги и даже применял физическую силу".