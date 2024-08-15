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На Олексіївку в Харкові викликали поліцію, щоб вгамувати домашнього тирана

Суспільство 15:52   15.08.2024
Олена Нагорна
На Олексіївку в Харкові викликали поліцію, щоб вгамувати домашнього тирана

Увечері 14 серпня правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства. У квартирі на проспекті Людвіга Свободи у Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та ображав співмешканку.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, підтвердили факт психологічного насильства щодо 45-річної жінки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поки кривдник відбувся адмінпротоколом за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, але його попередили про можливу кримінальну відповідальність.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 14 серпня правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства. У квартирі на проспекті Людвіга Свободи у Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та ображав співмешканку.".