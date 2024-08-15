На Олексіївку в Харкові викликали поліцію, щоб вгамувати домашнього тирана

Увечері 14 серпня правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства. У квартирі на проспекті Людвіга Свободи у Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та ображав співмешканку.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, підтвердили факт психологічного насильства щодо 45-річної жінки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поки кривдник відбувся адмінпротоколом за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, але його попередили про можливу кримінальну відповідальність.