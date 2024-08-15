На Олексіївку в Харкові викликали поліцію, щоб вгамувати домашнього тирана
Увечері 14 серпня правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства. У квартирі на проспекті Людвіга Свободи у Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та ображав співмешканку.
Правоохоронці, які приїхали на виклик, підтвердили факт психологічного насильства щодо 45-річної жінки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поки кривдник відбувся адмінпротоколом за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП, але його попередили про можливу кримінальну відповідальність.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнее насилие, поліція Харківський області;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 15:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 14 серпня правоохоронці отримали виклик щодо домашнього насильства. У квартирі на проспекті Людвіга Свободи у Харкові чоловік поводився агресивно, лаявся та ображав співмешканку.".