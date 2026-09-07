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Харків’янин принижував співмешканку: як його покарали

Суспільство 18:25   07.09.2026
Олена Нагорна
Харків’янин принижував співмешканку: як його покарали

Черговий випадок домашнього насильства правоохоронці задокументували у Шевченківському районі Харкова.

Між співмешканцями виник конфлікт, у ході якого чоловік висловлювався на адресу жінки нецензурною лайкою та принижував її, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Щодо кривдника правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, винесли терміновий заборонний припис та провели профілактичну бесіду.

Поліцейські нагадують: якщо ви або ваші близькі потерпаєте від протиправних дій – звертайтеся до поліції за номером 102.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла про неналежну поведінку свого сина. За словами заявниці, він погрожував їй фізичною розправою, нецензурно висловлювався і чинив психологічний тиск.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 18:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий випадок домашнього насильства правоохоронці задокументували у Шевченківському районі Харкова.".