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Зима вже для нас розпочалася – Синєгубов (відео)

Суспільство 18:02   07.09.2026
Олена Нагорна
Зима вже для нас розпочалася – Синєгубов (відео)

Російські війська вже розпочали системні удари по енергетичній інфраструктурі Харківщини, не чекаючи початку опалювального сезону. Супротивник змінює тактику, використовує різні типи озброєння та повторно атакує об’єкти.

«Коли ми говоримо, що зима буде найскладніша, то вона вже для нас розпочалася, тому що ворог почав бити по енергетиці, по різних районах, — сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. — Ми постійно відновлюємо лінії електропередачі, відновлюємо електропостачання до наших цивільних підприємств, до населених пунктів».

Відео: національний телемарафон

Відповідаючи на питання щодо нової тактики окупантів, начальник ХОВА навів приклад з обстрілами одного з енергооб’єктів області.

«Один із наших автотрансформаторів, який знаходиться у захисній споруді, яку ми завчасно спорудили, вона вже витримала понад 30 прямих ударів “шахедів”. Це вже на зараз. Днями були чергові удари. Тобто ворог, не чекаючи зими, вже б’є по нашій енергетичній системі, і це не лише по прикордонню», — зазначив Синєгубов.

Він також констатував, що з настанням холодів і початком опалювального сезону обстріли будуть лише посилюватися.

«І, дійсно, він змінює тактику. Ми бачимо відмінність ударів, відмінність застосування типів озброєнь. Ну і, звичайно, дякуючи нашим Збройним силам, ми з енергетикою наразі. І маємо далі можливість готуватися до опалювального сезону. Ми не зупиняємося, ми робимо захист і відновлюємо все, що втратили і фактично втрачаємо щодня», — підсумував начальник ХОВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині різко зріс попит на дрова. Відповідні дані навів Слобожанський лісовий офіс. Цього року мешканці регіону вже закупили у лісництвах 110 тисяч кубометрів дров. Це вдвічі більше, ніж торік. Лісничі попередили, що в найбільш густонаселених районах, наприклад, неподалік Харкова чекати на своє замовлення покупцям доведеться від кількох днів до кількох тижнів. Водночас дрова можна замовити у більш віддалених чи навіть прифронтових лісництвах.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 18:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Российские войска уже начали системные удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины, не дожидаясь начала отопительного сезона.".