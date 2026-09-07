Live

Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали

Общество 18:25   07.09.2026
Елена Нагорная
Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали

Очередной случай домашнего насилия правоохранители задокументировали в Шевченковском районе Харькова.

Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина высказывался в адрес женщины нецензурной бранью и унижал ее, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отношении обидчика правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, вынесли срочное запретительное предписание и провели профилактическую беседу.

Полицейские напоминают: если вы или ваши близкие страдаете от противоправных действий — обращайтесь в полицию по номеру 102.

Как сообщала МГ «Объектив», ранее к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала о неподобающем поведении своего сына. По словам заявительницы, он угрожал ей физической расправой, выражался матом и оказывал психологическое давление.

Читайте также: Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
07.09.2026, 14:50
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
07.09.2026, 09:25
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова
07.09.2026, 16:30
Новости Харькова главное 7 сентября: смертельное ДТП, растет спрос на дрова
Новости Харькова главное 7 сентября: смертельное ДТП, растет спрос на дрова
07.09.2026, 17:35
Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю
Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю
07.09.2026, 17:20
Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали
Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали
07.09.2026, 18:25

Новости по теме:

07.09.2026
Зима для нас уже началась — Синегубов (видео)
07.09.2026
Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю
07.09.2026
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова
07.09.2026
«Прилет» в Балаклее: под ударом было гражданское предприятие — Карабанов
07.09.2026
Харьковщина получит более 121 млн грн на важные проекты: куда потратят


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 18:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной случай домашнего насилия правоохранители задокументировали в Шевченковском районе Харькова.".