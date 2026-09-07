Харьковчанин унижал сожительницу: как его наказали

Очередной случай домашнего насилия правоохранители задокументировали в Шевченковском районе Харькова.

Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина высказывался в адрес женщины нецензурной бранью и унижал ее, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отношении обидчика правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, вынесли срочное запретительное предписание и провели профилактическую беседу.

Полицейские напоминают: если вы или ваши близкие страдаете от противоправных действий — обращайтесь в полицию по номеру 102.

Как сообщала МГ «Объектив», ранее к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала о неподобающем поведении своего сына. По словам заявительницы, он угрожал ей физической расправой, выражался матом и оказывал психологическое давление.