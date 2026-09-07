Ветрено и до +6 ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов, днем — 21–23, информируют в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 6–11 градусов, днем — 19–24.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем по области местами порывы до 15–20 м/с.

В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

«8 сентября в Украине ожидается сухая воздушная масса, очень много солнца, комфортная температура воздуха. Ожидается в большинстве областей Украины 22–25 тепла, на западе до 28 градусов. В течение среды и четверга, 9 и 10 сентября, в Украине — приятные синоптические воспоминания о лете, ведь температура воздуха будет колебаться в пределах от 25 до 30, дождей не будет, однако появятся первые романтические туманы. И также будет очень много солнца в дневные часы», — пишет синоптик Наталья Диденко.