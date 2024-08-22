У Харкові жінка заявила в поліцію на свого молодого чоловіка

55-річна жінка неодноразово скаржилася правоохоронцям, що 39-річний чоловік ображає її та погрожує.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП. Також чоловіка притягали до відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень. Але він не зупинився і продовжував чинити домашнє насильство.

Тепер слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ та повідомили чоловікові про підозру.