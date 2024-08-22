У Харкові жінка заявила в поліцію на свого молодого чоловіка
55-річна жінка неодноразово скаржилася правоохоронцям, що 39-річний чоловік ображає її та погрожує.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП. Також чоловіка притягали до відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень. Але він не зупинився і продовжував чинити домашнє насильство.
Тепер слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ та повідомили чоловікові про підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 15:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна жінка неодноразово скаржилася правоохоронцям, що 39-річний чоловік ображає її та погрожує.".