«Сдала» дочь в полицию: что сообщила копам 75-летняя харьковчанка
Пожилая жительница Харькова обратилась за помощью в полицию. Она обвинила 35-летнюю дочь в домашнем насилии.
«2 ноября в ХРУП № 3 обратилась 75-летняя женщина с сообщением, что дочь постоянно оскорбляет ее, угрожает, выражается нецензурной бранью и унижает. По адресу выезжали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию. В отношении 35-летней женщины полицейские составили протокол об административном правонарушении», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Дочери также выписали предписание на запрет контактировать с матерью в течение определенного срока.
Ранее мы сообщали, что жительницу Харькова будут судить за насилие над молодым мужем. По версии следствия, 65-летняя женщина систематически избивала своего 39-летнего сожителя, а также ругалась на него и угрожала физической расправой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, дочь, мать, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 13:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожилая жительница Харькова обратилась за помощью в полицию. Она обвинила 35-летнюю дочь в домашнем насилии".