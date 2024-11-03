«Сдала» дочь в полицию: что сообщила копам 75-летняя харьковчанка

Пожилая жительница Харькова обратилась за помощью в полицию. Она обвинила 35-летнюю дочь в домашнем насилии.

«2 ноября в ХРУП № 3 обратилась 75-летняя женщина с сообщением, что дочь постоянно оскорбляет ее, угрожает, выражается нецензурной бранью и унижает. По адресу выезжали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию. В отношении 35-летней женщины полицейские составили протокол об административном правонарушении», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дочери также выписали предписание на запрет контактировать с матерью в течение определенного срока.

Ранее мы сообщали, что жительницу Харькова будут судить за насилие над молодым мужем. По версии следствия, 65-летняя женщина систематически избивала своего 39-летнего сожителя, а также ругалась на него и угрожала физической расправой.