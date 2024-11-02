Обратилась в полицию теща: на Харьковщине у мужчины отобрали телефон и кошелек
В полицию обратилась жительница села Тарановка. Женщина сообщила, что поздно вечером неизвестные напали и обокрали ее зятя.
«Как выяснилось, около 23:05 потерпевший возвращался домой. Во время движения к нему сзади подбежали двое неизвестных, стали избивать и отобрали барсетку с документами, мобильный телефон Xiaomi Redmi 10 и кошелек с деньгами. После чего скрылись. Злоумышленниками оказались местные жители 2007 и 2005 года рождения», – уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
На данный момент правоохранители уже вернули украденные вещи владельцу, а также – вручили вероятным злоумышленникам подозрение. Судом им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, добавили копы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, копы, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 21:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полицию обратилась жительница села Тарановка. Женщина сообщила, что поздно вечером неизвестные напали и обокрали ее зятя. ".