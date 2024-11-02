Live
  • Сб 02.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Обратилась в полицию теща: на Харьковщине у мужчины отобрали телефон и кошелек

Происшествия 21:47   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Обратилась в полицию теща: на Харьковщине у мужчины отобрали телефон и кошелек

В полицию обратилась жительница села Тарановка. Женщина сообщила, что поздно вечером неизвестные напали и обокрали ее зятя. 

«Как выяснилось, около 23:05 потерпевший возвращался домой. Во время движения к нему сзади подбежали двое неизвестных, стали избивать и отобрали барсетку с документами, мобильный телефон Xiaomi Redmi 10 и кошелек с деньгами. После чего скрылись. Злоумышленниками оказались местные жители 2007 и 2005 года рождения», – уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

На данный момент правоохранители уже вернули украденные вещи владельцу, а также – вручили вероятным злоумышленникам подозрение. Судом им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, добавили копы.

Читайте также: Предупреждения не помогли: харьковчанин получил подозрение за домашнее насилие

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября
Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября
02.11.2024, 18:29
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
01.11.2024, 13:53
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Новости Харькова — главное 2.11: обстрелы Харьковщины, раненые, наступление РФ
Новости Харькова — главное 2.11: обстрелы Харьковщины, раненые, наступление РФ
02.11.2024, 22:06
В Харькове 12 часов пытались установить личность погибшего в доме на Салтовке
В Харькове 12 часов пытались установить личность погибшего в доме на Салтовке
02.11.2024, 15:52
В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин
В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин
02.11.2024, 19:17

Новости по теме:

13:15
Выпросил велосипед и исчез: мужчина получил подозрение за кражу двухколесного
13:19
«Обчищал» дачи на Харьковщине: разоблачили вероятного злоумышленника
12:36
Вор-рецидивист обокрал пенсионера в Харьковской области
18:30
Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские
15:57
Мужчина подменял посылки на муляжи на почте в Харькове

Вы читали новость: «Обратилась в полицию теща: на Харьковщине у мужчины отобрали телефон и кошелек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 21:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полицию обратилась жительница села Тарановка. Женщина сообщила, что поздно вечером неизвестные напали и обокрали ее зятя. ".