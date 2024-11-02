Обратилась в полицию теща: на Харьковщине у мужчины отобрали телефон и кошелек

В полицию обратилась жительница села Тарановка. Женщина сообщила, что поздно вечером неизвестные напали и обокрали ее зятя.

«Как выяснилось, около 23:05 потерпевший возвращался домой. Во время движения к нему сзади подбежали двое неизвестных, стали избивать и отобрали барсетку с документами, мобильный телефон Xiaomi Redmi 10 и кошелек с деньгами. После чего скрылись. Злоумышленниками оказались местные жители 2007 и 2005 года рождения», – уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

На данный момент правоохранители уже вернули украденные вещи владельцу, а также – вручили вероятным злоумышленникам подозрение. Судом им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, добавили копы.